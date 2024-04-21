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В СБР рассказали об активном сотрудничестве с IBU по вопросу борьбы с допингом

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Антидопинговый координатор Союза биатлонистов России (СБР) Оксана Макарова рассказала о текущих контактах организации с Международным союзом биатлонистов (IBU) в сфере борьбы с допингом.
В СБР рассказали об активном сотрудничестве с IBU по вопросу борьбы с допингом
  • РИА Новости

«Мы с IBU взаимодействуем очень активно. Каждый квартал я предоставляю отчёты об антидопинговой деятельности, о том, какие образовательные мероприятия проводятся. Также каждый квартал у нас по зуму идут совместные совещания», — цитирует Макарову ТАСС.

По её словам, тесное сотрудничество и личное знакомство людей из двух организаций идёт на пользу продуктивному взаимодействию. 

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Губерниев заявил, что несколько спортсменов попали в сборную России незаслуженно.

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