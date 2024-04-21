Yeni Asir: «Спартак» предложил двухлетний контракт тренеру «Галатасарая» Буруку

Московский «Спартак» предложил главному тренеру турецкого «Галатасарая» Окану Буруку соглашение сроком на два года.

По информации Yeni Asir, красно-белые предлагают 50-летнему специалисту из Турции контракт с зарплатой €2,5 млн в год до вычета налогов.

Отмечается, что турок попросил время на раздумья, однако позитивно отнёсся к проступившему предложению со стороны российского клуба.

Бурук возглавляет турецкий клуб с лета 2022 года, и на данный момент команда под его руководством лидирует в чемпионате Турции, опережая идущий вторым «Фенербахче» на два очка.

Наставник провёл у руля стамбульской команды 89 матчей во всех турнирах, в которых 68 раз его подопечные побеждали, 10 раз сводили встречу вничью и 11 раз покидали поле проигравшими.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» может стать Сергей Юран.