Защитник ЦСКА Роша заявил, что Москва является чудесным городом
- РИА Новости
«Конечно, я полностью адаптировался. Москва — красивый и чудесный город, мне очень нравится здесь. Мне нравятся клуб и город. Не сказал бы про какие-то схожести с городами Бразилии», — сказал Роша ТАСС.
Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. За это время бразилец провёл в составе красно-синих 62 матча, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
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