Экс-футболист Выходил: ТВ в Чехии и России показывает всё с точностью до наоборот

Бывший чешский футболист Томаш Выходил рассказал о разнице работы телевидения на его родине и в России.

«Переживали ли друзья и родные сильнее с 2022 года? Конечно. В Чехии в этом плане прям зеркальное отражение. Их телеканалы с точностью до наоборот всё показывают по сравнению с тем, что показывают здесь», — сказал Выходил «Матч ТВ».

Экс-футболист отметил, что иногда на фоне усталости у него возникает желание всё в России бросить и уехать в Чехию, однако, по его словам, в целом на такие раздумья времени не остаётся из-за отсутствия времени.

Выходил переехал в Россию в 2002 году. С того момента он успел жениться на россиянке и получить гражданство РФ. Чех выступал за ряд российских клубов, таких как «Химки», «Томь» и «Сибирь».

Ранее Выходил призвал Гашека вернуть заработанные в России деньги.