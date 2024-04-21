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Два россиянина допущены до участия в квалификации олимпийской регаты

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Организаторы регаты «Последний шанс», которая является квалификацией к Олимпийским играм в Париже, допустили двух российских яхтсменов Елизавету Жеребцову и Михаила Ушкова до участия в предстоящих соревнованиях.
Два россиянина допущены до участия в квалификации олимпийской регаты
  • Gettyimages.ru

Жеребцова и Ушков, выступающие в олимпийском классе Nacra 17, являются единственными российскими яхтсменами, которым был присвоен нейтральный статус, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Соревнования состоятся с 20 по 28 апреля.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Международная федерация парусного спорта допустит россиян к отбору на Игры-2024.

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