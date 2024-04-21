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Журналист Морган обвинил Гвардиолу в «нытье» из-за слов о календаре «Манчестер Сити»

Морган обвинил Гвардиолу в «нытье» из-за слов о календаре «Манчестер Сити»

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Британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за жалобы на календарь игр его подопечных в нынешнем сезоне.

«Ох, ты ещё поплачь, Пеп… У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят твои ближневосточные миллиардеры, а ты ноешь о слишком большом количестве игр», — написал Морган в своём аккаунте в социальной сети X.

Накануне испанский специалист заявил, что «слишком плотный календарь игр его команды недопустим и ненормален». Он добавил, что выражает недовольство из-за возможных травм игроков «Сити» вследствие физических перегрузок. 

Ранее «Реал» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.


 

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