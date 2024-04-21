Глава ПКР: 47 российских паралимпийцев примут участие в чемпионате Европы по плаванию
Глава ПКР: 47 российских паралимпийцев примут участие в ЧЕ по плаванию
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Турнир будет проходить под эгидой Международного паралимпийского комитета.
«Среди участников — лидеры сборной России, более 15 паралимпийских чемпионов, более 5 действующих рекордсменов мира», — отметил Рожков в разговоре с ТАСС и добавил, что участие в этих состязаниях является обязательным условием для отбора на парижскую Паралимпиаду.
По словам Рожкова, также обязательным критерием для попадания на Игры в столице Франции является участие в соревнованиях мировой серии по плаванию.
«В этом году, после решения о допуске россиян на международную арену, практически все наши спортсмены — кандидаты на участие в Играх в Париже прошли классификацию в рамках этапов мировой серии в Австралии и Италии или пройдут её в Португалии», — резюмировал он.
Турнир пройдёт с 21 по 27 апреля.
Ранее Рожков сообщил, что МПК согласовал цвета экипировки сборной России на Паралимпиаде в Париже.