Глава ПКР: 47 российских паралимпийцев примут участие в чемпионате Европы по плаванию

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что 47 российских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по плаванию в Португалии.

Турнир будет проходить под эгидой Международного паралимпийского комитета.

«Среди участников — лидеры сборной России, более 15 паралимпийских чемпионов, более 5 действующих рекордсменов мира», — отметил Рожков в разговоре с ТАСС и добавил, что участие в этих состязаниях является обязательным условием для отбора на парижскую Паралимпиаду.

По словам Рожкова, также обязательным критерием для попадания на Игры в столице Франции является участие в соревнованиях мировой серии по плаванию.

«В этом году, после решения о допуске россиян на международную арену, практически все наши спортсмены — кандидаты на участие в Играх в Париже прошли классификацию в рамках этапов мировой серии в Австралии и Италии или пройдут её в Португалии», — резюмировал он.

Турнир пройдёт с 21 по 27 апреля.

Ранее Рожков сообщил, что МПК согласовал цвета экипировки сборной России на Паралимпиаде в Париже.