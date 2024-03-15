Рожков: МПК согласовал цвета экипировки сборной России на Паралимпиаде в Париже
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«Окончательное решение об участии россиян в Паралимпийских играх в Париже… ещё не принято, однако в соответствии с регламентирующими документами мы проводим организационные мероприятия по подготовке к участию в Играх. Международный паралимпийский комитет согласовал нам цвета экипировки общего назначения для российских спортсменов и вспомогательного персонала атлетов для участия в Паралимпийских играх в Париже. Это будут оттенки таких цветов, как бирюзовый и бежёвый», — цитирует Рожкова РИА Новости.
По словам главы ПКР, в связи с принятым положением о нейтральном статусе, на Паралимпиаде российским спортсменам запрещено окрашивать экипировку в цвета, связанные с национальными символами страны.
Как сказал Рожков, в скором времени ПКР предоставит МПК эскизы формы. И надеется, что они будут утверждены.
Летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.
Ранее серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская высказалась об условиях для россиян, выдвинутых Международным паралимпийским комитетом (IPC).