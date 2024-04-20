Гвардиола: это неприемлемо — позволить нам играть с «Челси» сегодня
«Это неприемлемо — позволить нам играть сегодня. Это ненормально. 120 минут, эмоции в Мадриде, то, как мы проигрываем. Я знаю, что в этой стране особенное отношение к Кубку Англии, но это ради здоровья игроков. Я не понимаю, как мы выжили сегодня», — приводит слова Гвардиолы ВВС.
Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Бернарду Силва (84-я минута).
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в финал турнира, где сыграют с победителем другой полуфинальной встречи — «Манчестер Юнайтед» — «Ковентри Сити».
Ранее «Манчестер Сити» опроверг сообщения об интересе к Пиняеву.