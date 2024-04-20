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Гвардиола: это неприемлемо — позволить нам играть с «Челси» сегодня

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» в матче 1/2 финала Кубка Англии.

«Это неприемлемо — позволить нам играть сегодня. Это ненормально. 120 минут, эмоции в Мадриде, то, как мы проигрываем. Я знаю, что в этой стране особенное отношение к Кубку Англии, но это ради здоровья игроков. Я не понимаю, как мы выжили сегодня», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Бернарду Силва (84-я минута).

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в финал турнира, где сыграют с победителем другой полуфинальной встречи — «Манчестер Юнайтед» — «Ковентри Сити».

Ранее «Манчестер Сити» опроверг сообщения об интересе к Пиняеву.

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