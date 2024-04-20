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Евсеев заявил, что в ближайшее время вернётся к тренерской работе

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Российский специалист Вадим Евсеев сообщил, что планирует вернуться к тренерской деятельности в ближайшее время.
Евсеев заявил, что в ближайшее время вернётся к тренерской работе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вы не беспокойтесь за меня. Скоро увидите в деле. РПЛ или ФНЛ? Может, ещё что-то будет», — цитирует Евсеева «СЭ».

8 апреля стало известно, что Евсеев покинул пост главного тренера «Кубани». Клуб из Краснодара по итогам 25 туров с 22 очками занимает 18-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.

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