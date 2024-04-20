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Игнашевич — о победе в матче с «Крыльями»: произошло чудо

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Игнашевич — о победе в матче с «Крыльями»: произошло чудо
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Эмоции, когда счёт стал 1:1? Очень сложно описать словами. Оставалась капелька надежды на чудо. К счастью, это чудо произошло. Поздравляю ребят. Они настоящие герои. Они способны решать задачи, которые перед ними стоят», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе «Балтики» мячи забили Анхело Энрикес (84-я минута), Дмитрий Рыбчинский (90 + 5). У самарского клуба отличился Амар Рахманович (90 + 3).

Таким образом, калининградский клуб набрал 23 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Крылья» (36) располагаются на шестой строчке.

Ранее «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ.

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