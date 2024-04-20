Президент «Оренбурга»: продлим контракт с Деограсией в случае сохранения прописки в РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о контракте главного тренера Давида Деограсии.

«Деограсия лучше понял состояние команды, игроки почувствовали его требования теории и дисциплины. Когда мы приглашали Деограсию, у нас было одно из условий, что продлим его контракт в случае сохранения прописки в РПЛ», — приводит слова Еремякина Metaratings.ru.

Напомним, что 22 августа стало известно об отставке чеха Иржи Ярошика. Новым тренером «Оренбурга» был назначен испанец Давид Деограсия.

«Оренбург» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны. 21 апреля оренбургский клуб проведёт матч с «Зенитом».

Ранее Деограсия прокомментировал поражение команды от «Динамо» в матче первого этапа Пути регионов Кубка России.