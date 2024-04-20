Осинькин — о поражении «Крыльев Советов» от «Балтики»: как могли, так и играли

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении от «Балтики» в матче 25-го тура чемпионата России.

«Мне не в чем упрекнуть ребят. Как могли, так и играли. У нас связи внутри команды нарушены, так как на поле выходят люди, которые получали мало практики. Ребята старались, сделали всё, что могли», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе «Балтики» мячи забили Анхело Энрикес (84-я минута), Дмитрий Рыбчинский (90 + 5). У самарского клуба отличился Амар Рахманович (90 + 3).

Таким образом, калининградский клуб набрал 23 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Крылья» (36) располагаются на шестой строчке.

Ранее «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ.