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Ротенберг назвал встречу с Путиным самым важным событием для СКА в сезоне

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о самой важной встрече клуба в сезоне.
Ротенберг назвал встречу с Путиным самым важным событием для СКА в сезоне
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я думаю, что самое важное событие в нашем сезоне — это встреча с президентом России Владимиром Путиным, мы провели беседу всей командой», — цитирует Ротенберга ТАСС.

28 января президент России посетил вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко новую арену СКА в сопровождении Ротенберга, гендиректора клуба Дмитрия Константинова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Напомним, что «Автомобилист» обыграл СКА в четвертьфинальной серии и впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина.

Ранее ветеран СКА заявил, что клуб не может терпеть несправедливость.

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