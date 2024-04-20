Ротенберг назвал встречу с Путиным самым важным событием для СКА в сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о самой важной встрече клуба в сезоне.

«Я думаю, что самое важное событие в нашем сезоне — это встреча с президентом России Владимиром Путиным, мы провели беседу всей командой», — цитирует Ротенберга ТАСС.

28 января президент России посетил вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко новую арену СКА в сопровождении Ротенберга, гендиректора клуба Дмитрия Константинова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Напомним, что «Автомобилист» обыграл СКА в четвертьфинальной серии и впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина.

Ранее ветеран СКА заявил, что клуб не может терпеть несправедливость.