Ротенберг назвал встречу с Путиным самым важным событием для СКА в сезоне
- РИА Новости
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«Я думаю, что самое важное событие в нашем сезоне — это встреча с президентом России Владимиром Путиным, мы провели беседу всей командой», — цитирует Ротенберга ТАСС.
28 января президент России посетил вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко новую арену СКА в сопровождении Ротенберга, гендиректора клуба Дмитрия Константинова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Напомним, что «Автомобилист» обыграл СКА в четвертьфинальной серии и впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина.
Ранее ветеран СКА заявил, что клуб не может терпеть несправедливость.