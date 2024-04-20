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Комиссия спортсменов НОК Африки раскритиковала World Athletics за решение платить призовые на ОИ

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Комиссия спортсменов Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) выступила с заявлением о решении Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) ввести призовые для победителей Игр в Париже.
Комиссия спортсменов НОК Африки раскритиковала World Athletics за решение платить призовые на ОИ
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«Некоторые представители спортсменов выразили обеспокоенность по поводу справедливости этого предложения. Также были высказаны опасения по поводу чистого спорта, поскольку, повышая стимул к победе, спортсмены могут подвергнуться риску роста количества ставок, манипуляций или давления с целью прибегнуть к допингу», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что важно обеспечить спортсменам справедливую и сбалансированную поддержку, которая не ставит под угрозу развитие спорта на массовом уровне.

Сообщалось, что победитель на каждом из 48 соревнований по лёгкой атлетике в Париже получит $50 тыс.

Ранее ASOIF обвинила World Athletics в подрыве олимпийского движения из-за призовых для победителей Игр.

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