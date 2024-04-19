ASOIF обвинила World Athletics в подрыве олимпийского движения из-за призовых для победителей Игр

Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF) обвинила Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) в подрыве олимпийского движения из-за решения организации ввести призовые для победителей Игр в Париже.

«Для многих это подрывает олимпийское движение и уникальность Игр. Никто не должен навешивать цену на олимпийское золото. Олимпийские призёры зачастую и так получают выгоду из коммерческих источников», — говорится в заявлении.

Отмечается, что таким образом игнорируются спортсмены, оказавшиеся ниже в итоговой таблице.

Сообщалось, что победитель на каждом из 48 соревнований по лёгкой атлетике в Париже получит $50 тыс.

Ранее крупнейший профсоюз Франции объявил о забастовке во время Олимпиады.