ASOIF обвинила World Athletics в подрыве олимпийского движения из-за призовых для победителей Игр
- РИА Новости
«Для многих это подрывает олимпийское движение и уникальность Игр. Никто не должен навешивать цену на олимпийское золото. Олимпийские призёры зачастую и так получают выгоду из коммерческих источников», — говорится в заявлении.
Отмечается, что таким образом игнорируются спортсмены, оказавшиеся ниже в итоговой таблице.
Сообщалось, что победитель на каждом из 48 соревнований по лёгкой атлетике в Париже получит $50 тыс.
Ранее крупнейший профсоюз Франции объявил о забастовке во время Олимпиады.