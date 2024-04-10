Крупнейший профсоюз Франции объявил о забастовке во время Олимпиады
- AP
Как сообщила Capital секретарь организации Селин Верзелетти, забастовки коснутся отраслей здравоохранения, местных органов власти и государственных служащих.
Бастующие требуют компенсации заработной платы за профессиональные ограничения, вызванные ОИ.
Забастовка запланирована с 15 апреля по 15 сентября.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее в World Athletics озвучили призовые за победу на Олимпиаде в Париже.