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Крупнейший профсоюз Франции объявил о забастовке во время Олимпиады

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Крупнейший профсоюз Франции Всеобщая конфедерация труда (CGT) объявил о забастовке во время Олимпиады 2024 года.
Крупнейший профсоюз Франции объявил о забастовке во время Олимпиады
  • AP

Как сообщила Capital секретарь организации Селин Верзелетти, забастовки коснутся отраслей здравоохранения, местных органов власти и государственных служащих. 

Бастующие требуют компенсации заработной платы за профессиональные ограничения, вызванные ОИ.

Забастовка запланирована с 15 апреля по 15 сентября.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее в World Athletics озвучили призовые за победу на Олимпиаде в Париже.

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