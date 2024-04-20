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Валуев: Игры дружбы для Баха — неприятная альтернатива, которая может вырасти в потерю денег

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах боится проведения Игр дружбы из-за опасения потерять контроль над финансовыми потоками.
Валуев: Игры дружбы для Баха — неприятная альтернатива, которая может вырасти в потерю денег
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«Природа наступления этих сентенций и рефлексии Томаса Баха лежит в большей степени в политике, а политика — это производная экономики. Игры дружбы для него — неприятная альтернатива, которая может вырасти в будущем в потерю денег, которые аккумулирует МОК», — приводит слова Валуева ТАСС.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира проведут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

В МОК призвали иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в соревнованиях.

Ранее Сальников назвал абсурдным отношение МОК к проведению Игр дружбы.

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