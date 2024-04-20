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Велогонщик Власов подал заявку на получение нейтрального статуса

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Российский велогонщик Александр Власов подал заявку на получение нейтрального статуса в Международный союз велосипедистов (UCI).
Велогонщик Власов подал заявку на получение нейтрального статуса
  • Gettyimages.ru
  • © Dario Belingheri

«Подал, чтобы была возможность в случае необходимости им воспользоваться», — приводит слова Власова «Матч ТВ».

Статус понадобится Власову, если он захочет выступить на Олимпийских играх.

UCI в мае 2023 года разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

Для получения статуса нужно доказать отсутствие какой-либо связи с армией и органами государственной безопасности России.

Ранее сообщалось, что UCI аннулировал нейтральный статус у двух россиян.

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