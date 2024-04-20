Велогонщик Власов подал заявку на получение нейтрального статуса

Российский велогонщик Александр Власов подал заявку на получение нейтрального статуса в Международный союз велосипедистов (UCI).

«Подал, чтобы была возможность в случае необходимости им воспользоваться», — приводит слова Власова «Матч ТВ».

Статус понадобится Власову, если он захочет выступить на Олимпийских играх.

UCI в мае 2023 года разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

Для получения статуса нужно доказать отсутствие какой-либо связи с армией и органами государственной безопасности России.

Ранее сообщалось, что UCI аннулировал нейтральный статус у двух россиян.