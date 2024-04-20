Велогонщик Власов подал заявку на получение нейтрального статуса
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«Подал, чтобы была возможность в случае необходимости им воспользоваться», — приводит слова Власова «Матч ТВ».
Статус понадобится Власову, если он захочет выступить на Олимпийских играх.
UCI в мае 2023 года разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.
Для получения статуса нужно доказать отсутствие какой-либо связи с армией и органами государственной безопасности России.
Ранее сообщалось, что UCI аннулировал нейтральный статус у двух россиян.