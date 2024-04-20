Международный союз велосипедистов аннулировал нейтральный статус у двух россиян
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Их фамилии исчезли из списка на сайте организации.
Даясов получил нейтральный статус в августе 2023 года, Пономарёв — в сентябре.
На данный момент в списках нейтральных атлетов находятся 46 россиян.
UCI в мае 2023 года разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.
Для получения статуса нужно доказать отсутствие какой-либо связи с армией и органами государственной безопасности России.
Ранее сообщалось, что велогонщица Войнова не считает правильным принимать условия UCI ради нейтрального статуса.