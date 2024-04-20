Международный союз велосипедистов аннулировал нейтральный статус у двух россиян

Международный союз велосипедистов (UCI) лишил нейтрального статуса россиян Фёдора Даясова и Бориса Пономарёва.

Их фамилии исчезли из списка на сайте организации.

Даясов получил нейтральный статус в августе 2023 года, Пономарёв — в сентябре.

На данный момент в списках нейтральных атлетов находятся 46 россиян.

UCI в мае 2023 года разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

Для получения статуса нужно доказать отсутствие какой-либо связи с армией и органами государственной безопасности России.

Ранее сообщалось, что велогонщица Войнова не считает правильным принимать условия UCI ради нейтрального статуса.