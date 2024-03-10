Велогонщица Войнова не считает правильным принимать условия UCI ради нейтрального статуса

Российская велогонщица Анастасия Войнова заявила, что не будет принимать условия Международного союза велосипедистов (UCI) ради нейтрального статуса.

«Я принципиально против подачи на нейтральный статус. Не понимаю, почему вообще спортсмены находятся в отстранении. Считаю абсурдом прогибаться и принимать какие-то условия», — приводит слова Войновой ТАСС.

UCI в мае 2023 года разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 43 россиянам.