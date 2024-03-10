Велогонщица Войнова не считает правильным принимать условия UCI ради нейтрального статуса
- РИА Новости
«Я принципиально против подачи на нейтральный статус. Не понимаю, почему вообще спортсмены находятся в отстранении. Считаю абсурдом прогибаться и принимать какие-то условия», — приводит слова Войновой ТАСС.
UCI в мае 2023 года разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 43 россиянам.