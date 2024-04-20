IIHF не включила россиян в новый пул допинг-тестирования
«В настоящее время в международном пуле допинг-тестирования нет ни одного российского хоккеиста», — приводит слова Варфоломеевой ТАСС.
Она отметила, что в прошлом году туда входил один игрок, у которого возникали проблемы со входом в систему контроля ADAMS.
Напомним, что спортсмен, попавший в пул тестирования, должен своевременно предоставлять информацию о своём местонахождении.
IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25.
Ранее сообщалось, что Быков сомневается, что отношения между ФХР и IIHF улучшатся после ухода Федотова из ЦСКА.