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Свищёв: Великобритания включила здравомыслие, смягчив условия участия россиян в турнирах

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал сообщения о том, что Великобритания смягчит условия участия россиян в турнирах на территории страны.
Свищёв: Великобритания включила здравомыслие, смягчив условия участия россиян в турнирах
  • РИА Новости

«Очевидно, что британские спортивные организаторы начинают включать здравомыслие. И сделали это, конечно, в первую очередь под теннисистов. В отсутствие наших и белорусских спортсменов тот же Уимблдон выглядит просто бледно. Пора бы и остальным странам включить здравомыслие», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Накануне The Times сообщила, что власти страны в ближайшее время проинформируют свои спортивные федерации о том, что необходимость вводить дополнительные условия проверки нейтральности для спортсменов-олимпийцев из России и Белоруссии отсутствует.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.

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