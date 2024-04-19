Колобков: слишком сильно МОК и WADA начинают политизировать спорт, считаю, что это ошибка

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что стремление Международного олимпийского комитета (МОК) политизировать спорт является ошибочной позицией.

«Уж слишком сильно МОК, WADA и другие международные организации начинают политизировать спорт. Что и приводит к таким совершенно никому не нужным противостояниям. МОК избрал для себя такую тактику управления спортом. Я считаю, что это ошибка», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Он отметил, что не надо никому ничего противопоставлять, нужно создавать российским спортсменам возможности для участия в соревнованиях и реализации своих талантов.

17 апреля Венесуэла пожаловалась на давление со стороны МОК и WADA из-за Игр БРИКС в России.

Ранее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.