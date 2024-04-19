Колобков: слишком сильно МОК и WADA начинают политизировать спорт, считаю, что это ошибка
- РИА Новости
«Уж слишком сильно МОК, WADA и другие международные организации начинают политизировать спорт. Что и приводит к таким совершенно никому не нужным противостояниям. МОК избрал для себя такую тактику управления спортом. Я считаю, что это ошибка», — приводит слова Колобкова РИА Новости.
Он отметил, что не надо никому ничего противопоставлять, нужно создавать российским спортсменам возможности для участия в соревнованиях и реализации своих талантов.
17 апреля Венесуэла пожаловалась на давление со стороны МОК и WADA из-за Игр БРИКС в России.
Ранее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.