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Колобков: слишком сильно МОК и WADA начинают политизировать спорт, считаю, что это ошибка

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Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что стремление Международного олимпийского комитета (МОК) политизировать спорт является ошибочной позицией.
Колобков: слишком сильно МОК и WADA начинают политизировать спорт, считаю, что это ошибка
  • РИА Новости

«Уж слишком сильно МОК, WADA и другие международные организации начинают политизировать спорт. Что и приводит к таким совершенно никому не нужным противостояниям. МОК избрал для себя такую тактику управления спортом. Я считаю, что это ошибка», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Он отметил, что не надо никому ничего противопоставлять, нужно создавать российским спортсменам возможности для участия в соревнованиях и реализации своих талантов.

17 апреля Венесуэла пожаловалась на давление со стороны МОК и WADA из-за Игр БРИКС в России.

Ранее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.

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