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В ЖФК ЦСКА призвали болельщиков поддержать команду в дерби со «Спартаком»

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Президент ЖФК ЦСКА Елена Петунина заявила, что матч седьмого тура Суперлиги с ЖФК «Спартак» пройдёт на «ВЭБ Арене».
В ЖФК ЦСКА призвали болельщиков поддержать команду в дерби со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Создание болельщикам по-настоящему футбольной атмосферы, поддержание растущего внимания со стороны средств массовой информации, и, конечно же, мы должны помнить про привлечение внимания новой аудитории к женскому футболу, — всё это можно реализовать благодаря инфраструктуре стадиона», — приводит слова Петуниной пресс-служба клуба.

Она также поблагодарила руководителей мужского клуба за совместное принятие решения о проведении игры на «ВЭБ Арене».

«Приглашаю поддержать команду, не только в дерби, но и в последующих матчах команды», — добавила Петунина.

Матч ЦСКА — «Спартак» в женской Суперлиге состоится 27 апреля.

Ранее Медведев высказался о победе женской команды «Зенита» над ЦСКА в матче Суперлиги.

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