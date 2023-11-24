Медведев о победе ЖФК «Зенит» в Суперлиге: Петербург — футбольная столица

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о победе женской команды петербургского клуба над ЦСКА в матче Суперлиги.

«Очень интересный матч. ЦСКА здорово начал, имел много моментов. «Зенит» заслуженно победил. Мы будем доказывать, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России. Моя фраза про мясо? Сегодня можно сказать для ЦСКА, что коней укротили», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Встреча прошла на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 2:1.

«Зенит» c 42 очками занял первое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 38 очками расположился на второй строчке.

Таким образом, петербургский клуб стал чемпионом страны во второй раз подряд.

Ранее Каманцев заявил, что на матче ЦСКА — «Динамо» опробуют систему офсайдных линий.