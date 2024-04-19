Сальников: российские пловцы на чемпионате мира могли бы завоевать около 15 наград

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что российские спортсмены могли бы завоевать около 15 наград на чемпионате мира.

«Наши специалисты сравнили результаты (чемпионата России. — RT) с чемпионатом мира в Дохе, сравнение условное, но тем не менее мы бы могли иметь около 15 наград разного достоинства», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Чемпионат России проходил в Казани с 14 по 19 апреля.

На чемпионате мира россияне не выступали из-за отказа соглашаться на выдвинутые условия получения нейтрального статуса.

Ранее Сальников заявил, что вопрос участия россиян в Олимпийских играх 2024 года больше не рассматривается.