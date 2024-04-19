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Сальников: российские пловцы на чемпионате мира могли бы завоевать около 15 наград

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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что российские спортсмены могли бы завоевать около 15 наград на чемпионате мира.
Сальников: российские пловцы на чемпионате мира могли бы завоевать около 15 наград
  • РИА Новости

«Наши специалисты сравнили результаты (чемпионата России. — RT) с чемпионатом мира в Дохе, сравнение условное, но тем не менее мы бы могли иметь около 15 наград разного достоинства», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Чемпионат России проходил в Казани с 14 по 19 апреля.

На чемпионате мира россияне не выступали из-за отказа соглашаться на выдвинутые условия получения нейтрального статуса. 

Ранее Сальников заявил, что вопрос участия россиян в Олимпийских играх 2024 года больше не рассматривается.

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