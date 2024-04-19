Сальников — об участии российских пловцов в ОИ: поезд уже ушёл

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что вопрос участия россиян в Олимпийских играх 2024 года больше не рассматривается.

«Я уже сказал — страница перевёрнута. Это никак не может осуществиться в нынешней ситуации, потому что не могу себе представить, что условия изменятся и нас вдруг допустят на равных со всеми. Поезд уже ушёл», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские пловцы получат призовые, если покажут результаты выше призёров ОИ.