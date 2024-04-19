ЦСКА отпустит Файзуллаева на молодёжный Кубок Азии после дерби со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб отпустит полузащитника Аббосбека Файзуллаева в сборную Узбекистана на молодёжный Кубок Азии после матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Безусловно, мы понимаем важность молодёжного Кубка Азии, одновременно являющегося отбором на Олимпийские игры в Париже. До этого матча (со «Спартаком». — RT) будет сыгран весь групповой этап Кубка Азии U23. Уверены, что групповая стадия будет преодолена успешно, а уже в 1/4 финала к команде сможет присоединиться Аббос», — написал Брейдо в Telegram.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 25 апреля. Таким образом, Файзуллаев пропустит матч чемпионата России с «Балтикой» и игру Кубка России с «Зенитом».

Кубок Азии продлится до 3 мая.

Ранее Файзуллаев высказался о победе над «Балтикой» в матче Пути РПЛ Кубка России.