Мостовой: после вылета от ПСЖ «Барселона» в ужасном психологическом состоянии
- РИА Новости
«После домашнего вылета от ПСЖ в Лиге чемпионов команда в ужасном психологическом состоянии. Этим кризисным моментом может воспользоваться команда Анчелотти. К этому дерби подходят в разном состоянии: «Реал» прошёл дальше и в чемпионате идёт на первом месте, а «Барса» вылетела. Трудно предположить, как будет складываться игра», — приводит слова Мостового ODDS.
Матч «Реал» — «Барселона» состоится 21 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнётся в 22:00 мск.
Ранее «Реал» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.