Мостовой: после вылета от ПСЖ «Барселона» в ужасном психологическом состоянии

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».

«После домашнего вылета от ПСЖ в Лиге чемпионов команда в ужасном психологическом состоянии. Этим кризисным моментом может воспользоваться команда Анчелотти. К этому дерби подходят в разном состоянии: «Реал» прошёл дальше и в чемпионате идёт на первом месте, а «Барса» вылетела. Трудно предположить, как будет складываться игра», — приводит слова Мостового ODDS.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 21 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнётся в 22:00 мск.

Ранее «Реал» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.