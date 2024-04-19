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Мостовой: после вылета от ПСЖ «Барселона» в ужасном психологическом состоянии

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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».
Мостовой: после вылета от ПСЖ «Барселона» в ужасном психологическом состоянии
  • РИА Новости

«После домашнего вылета от ПСЖ в Лиге чемпионов команда в ужасном психологическом состоянии. Этим кризисным моментом может воспользоваться команда Анчелотти. К этому дерби подходят в разном состоянии: «Реал» прошёл дальше и в чемпионате идёт на первом месте, а «Барса» вылетела. Трудно предположить, как будет складываться игра», — приводит слова Мостового ODDS.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 21 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнётся в 22:00 мск.

Ранее «Реал» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.

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