Келлвен назвал двух футболистов ЦСКА, готовых к переходу в европейские клубы

Защитник ЦСКА Келлвен заявил, что Фёдор Чалов и Иван Обляков готовы к переходу в европейские клубы.

«Чалову пора в Европу? Без всякого сомнения. Фёдор мечтает играть в Европе. Считаю, что не только он готов к Европе, но и Ваня Обляков. Они оба имеют все шансы заиграть», — приводит слова Келлвена Sport24.

9 апреля стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Чаловым до 2025 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи.

На счету Облякова 29 игр, три забитых мяча и пять передач.

Ранее сообщалось, что Чалов сможет уехать в Европу за €4,2 млн.