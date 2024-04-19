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Ростовцев: за два года мы, можно сказать, перелопатили весь российский биатлон

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Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев заявил, что никто из заинтересованных лиц не высказался в пользу сохранения в сборной прежней структуры из нескольких конкурирующих групп.
Ростовцев: за два года мы, можно сказать, перелопатили весь российский биатлон
  • РИА Новости

«Нет. Почему? На том этапе как раз всё оказалось оправданно. За два года мы, можно сказать, перелопатили весь российский биатлон. Просмотрели в деле более двух десятков спортсменов как у мужчин, так и у женщин, которые потенциально способны показать результат. Предоставили всем равные условия.

Но по итогу практически единодушно региональные тренеры на совете в Тюмени пришли к тому, что нет никакого смысла финансировать тех взрослых биатлонистов, кто по уровню результатов находится в середине второго десятка. Поэтому, собственно, и возникло предложение перенаправить ресурс на молодых спортсменов, тех, кто выйдет на взрослый уровень через два-три года», — сказал Ростовцев RT.

Полностью интервью Ростовцева читайте на сайте RT.

Ранее Ростовцев объяснил, с чем могут быть связаны проблемы у биатлонистов в стрельбе.

 

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