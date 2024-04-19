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Ростовцев: в стрельбе у российских биатлонистов большие проблемы

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Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев объяснил, с чем могут быть связаны проблемы у мужчин в стрельбе.
Ростовцев: в стрельбе у российских биатлонистов большие проблемы
  • РИА Новости

«У нас с этого сезона работает система оценки каждого из специалистов, и на тренерском совете я озвучил предварительные данные. Они достаточно убедительно говорят о том, что в стрельбе у нас большие проблемы. Особенно в мужской команде. Даже лидеры, которые потенциально способны бороться за медали международных соревнований, сильно просели в этом компоненте. Латыпов стреляет меньше 80%. Куда это годится?

С чем связываю? С недоработками в стрелковой подготовке, скажем так. В стрельбе мелочей не бывает. Взять, например, того же Латыпова, у которого в прошлом августе родилась вторая дочь. Эдик заранее предупредил, что опоздает на сбор в Тюмень, поскольку хочет во время родов быть рядом с женой. Но процесс ожидания затянулся — сами понимаете, такое бывает. В результате, когда ребёнок появился на свет, ехать на сбор, чтобы провести там заключительные три или четыре дня, уже не имело смысла», — сказал Ростовцев RT.

Полностью интервью Ростовцева читайте на сайте RT.

Ранее Ростовцев ответил на вопрос, что по ходу прошедшего сезона наиболее сильно его впечатлило.

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