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Ростовцев: Спартакиада по организации и атмосфере была очень похожа на международные турниры

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Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев ответил на вопрос, что по ходу прошедшего сезона наиболее сильно его впечатлило.
Ростовцев: Спартакиада по организации и атмосфере была очень похожа на международные турниры
  • РИА Новости

«Спартакиада сильнейших в Златоусте. По организации и атмосфере турнир был очень похож на международные соревнования. Бежать и стрелять на глазах у нескольких тысяч человек — это, согласитесь, совсем другое, нежели выступать при пустых трибунах. Ещё отметил бы почти тотальное доминирование спортсменов, которые находились у нас на централизованной подготовке. Из восьми золотых индивидуальных медалей и 16 призовых мест они выиграли соответственно шесть и 14», — сказал Ростовцев RT,

Он добавил, что в числе тех, кто оказался на подиуме, было особенно приятно видеть совсем молодых ребят, на которых СБР делал определённую ставку, включив их в начале сезона в состав сильнейших групп.

«Иначе говоря, мы увидели, что система подготовки резерва у нас неплохо работает. А значит, эту работу надо продолжать», — сказал вице-президент СБР.

Полностью интервью Ростовцева читайте на сайте RT.

Ранее Ростовцев заявил, что конкуренция групп на протяжении двух последних сезонов позволила сформировать костяк из лучших отечественных биатлонистов.

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