Ростовцев: конкуренция на протяжении сезонов позволила сформировать костяк из лучших российских биатлонистов
- РИА Новости
«Мы считаем, что конкуренция, о которой вы говорите и которая имелась на протяжении двух последних сезонов, сделала своё дело: позволила нам сформировать костяк из восьми — десяти спортсменов у мужчин и у женщин, которые имеют определённые перспективы на 2026 год. Освободившиеся средства было бы целесообразно перенаправить уже на следующий олимпийский цикл. По сути, мы возвращаемся к старой советской системе с разделением на основную команду, молодёжную и юниорскую», — сказал Ростовцев RT.
Полностью интервью Ростовцева читайте на сайте RT.
Ранее стал известен список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2024/25.