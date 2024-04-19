Ростовцев: конкуренция на протяжении сезонов позволила сформировать костяк из лучших российских биатлонистов

Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев заявил, что конкуренция групп на протяжении двух последних сезонов позволила сформировать костяк из лучших отечественных биатлонистов.

«Мы считаем, что конкуренция, о которой вы говорите и которая имелась на протяжении двух последних сезонов, сделала своё дело: позволила нам сформировать костяк из восьми — десяти спортсменов у мужчин и у женщин, которые имеют определённые перспективы на 2026 год. Освободившиеся средства было бы целесообразно перенаправить уже на следующий олимпийский цикл. По сути, мы возвращаемся к старой советской системе с разделением на основную команду, молодёжную и юниорскую», — сказал Ростовцев RT.

Полностью интервью Ростовцева читайте на сайте RT.

Ранее стал известен список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2024/25.