Глава МОК считает, что ИИ никогда не заменит человека в спорте
- РИА Новости
«Спортсмен — сердце олимпийского движения. В спорте результат всегда будет обеспечиваться человеком. Поэтому мы можем сосредоточиться на потенциале ИИ для поддержки спортсменов», — сказал Бах во время мероприятия МОК, посвящённого олимпийской программе искусственного интеллекта.
Он отметил, что ИИ может быть полезен в таких отраслях, как судейство, безопасность, эффективность спортивных состязаний.
Ранее гендиректор оргкомитета Игр дружбы заявил о непринятии критики соревнований со стороны МОК.