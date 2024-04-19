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Глава МОК считает, что ИИ никогда не заменит человека в спорте

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в спорте никогда не сможет заменить труды человека.
Глава МОК считает, что ИИ никогда не заменит человека в спорте
  • РИА Новости

«Спортсмен — сердце олимпийского движения. В спорте результат всегда будет обеспечиваться человеком. Поэтому мы можем сосредоточиться на потенциале ИИ для поддержки спортсменов», — сказал Бах во время мероприятия МОК, посвящённого олимпийской программе искусственного интеллекта.

Он отметил, что ИИ может быть полезен в таких отраслях, как судейство, безопасность, эффективность спортивных состязаний.

Ранее гендиректор оргкомитета Игр дружбы заявил о непринятии критики соревнований со стороны МОК.

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