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Гендир оргкомитета Игр Дружбы заявил о непринятии критики соревнований со стороны МОК

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Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который призвал мировые федерации не «узаконивать» этот турнир и назвал его «риском для всей спортивной семьи».

«С одной стороны звучат какие-то обвинения, а с другой — есть полное наше непонимание и непринятие этих обвинений. Дальше от политизации, чем наш турнир, находиться уже нельзя, просто невозможно», — сказал Сорокин «Спорт-Экспрессу».

Гендир Игр Дружбы подчеркнул, что проект является максимально антиполитизированным, поэтому на подобного рода обвинения реагировать он не собирается.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее сообщалось, что десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы в России.

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