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Стубайло поддержала Винер в вопросе неучастия россиян в парижской Олимпиаде

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Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике и телеведущая Анжелика Стубайло поделилась мнением о высказывании президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая заявила, что российские атлеты не должны ехать на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.
Стубайло поддержала Винер в вопросе неучастия россиян в парижской Олимпиаде
  • РИА Новости

Спортсменка отметила, что в 2019 году ей довелось выступить на чемпионате мира в Баку, где после завоевания медалей высшей пробы она стояла на пьедестале и плакала под гимн России.

«Все профессиональные спортсмены, которые испытывали подобные чувства, понимают, о чём я говорю. Решение Ирины Александровны абсолютно верное. Она невероятно мудрая женщина. Я согласна с ней в этом вопросе», — сказала Стубайло в интервью «Матч ТВ».

При этом Стубайло подчеркнула, что отстранение отечественных спортсменов — действительно большая проблема.

«Но с таким руководителем, как Ирина Александровна Винер, с таким тренерским штабом, базой мы в России всегда найдём выход из данной ситуации», — резюмировала она.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Винер заявила, что России нужно создать совет, который примет решение по неучастию отечественных спортсменов в Олимпиаде 2024 года. 

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