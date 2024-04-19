Пловец Морозов: отстранение обиднее для тех россиян, кто уже знает вкус международных стартов

Призёр Олимпийских игр в Лондоне пловец Владимир Морозов поделился мнением о спортсменах из России, которые не могут принять участие в международных стартах.

Сегодня, 19 апреля, Морозов объявил о завершении спортивной карьеры и рассказал, что сейчас работает тренером в Лос-Анджелесе.

«Обидно за ребят. Тяжелее всего тем, кто уже вкусил движ и драйв международных соревнований. Не знаю, что посоветовать в таком случае... Нужно дальше тренироваться, пытаться найти новый интерес в плавании, кроме результата на международных соревнованиях», — сказал Морозов «Матч ТВ».

Спортсмен также подчеркнул, что не жалеет о решении остаться в сборной России, а не перейти в США, где в 2018 году познакомился со своей будущей женой и где занимается тренерством в настоящий момент.

«Выступай я за США, до сих пор бы плавал? Не факт. Всё‑таки здесь конкуренция выше. Я правда ни разу не жалел», — добавил он.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Васильев заявил, что россияне, которые хотят поехать на Олимпиаду, кладут голову в пасть льва.