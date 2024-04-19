Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Сиэтлом»

«Миннесота Уайлд» уступил «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе проигравшей команды забитой шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов, для которого этот гол стал 46-м в текущем сезоне.

Всего в активе россиянина 96 очков (46 + 50) в 75 матчах регулярки.

«Миннесота» заняла десятое место в таблице Западной конференции и не сумела пробиться в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере.