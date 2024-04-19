Лагно и Тинцзе сыграли вничью в 12-м туре Турнира претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с китаянкой Лэй Тинцзе в 12-м туре Турнира претенденток.

Партия, в которой россиянка играла белыми фигурами, была завершена на 40-м ходу.

Лагно набрала шесть очков. В её активе одна победа, десять ничейных результатов и одно поражение). Она делит третье место в турнирной таблице с индийской шахматисткой Хампи Конеру и россиянкой Александрой Горячкиной.

В следующем туре российский гроссмейстер встретится с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.

Ранее сообщалось, что Непомнящий сыграл вничью в 12-й партии на Турнире претендентов.