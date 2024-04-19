Лагно и Тинцзе сыграли вничью в 12-м туре Турнира претенденток
- РИА Новости
Партия, в которой россиянка играла белыми фигурами, была завершена на 40-м ходу.
Лагно набрала шесть очков. В её активе одна победа, десять ничейных результатов и одно поражение). Она делит третье место в турнирной таблице с индийской шахматисткой Хампи Конеру и россиянкой Александрой Горячкиной.
В следующем туре российский гроссмейстер встретится с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.
Ранее сообщалось, что Непомнящий сыграл вничью в 12-й партии на Турнире претендентов.