Сорин объяснил, почему Пеклецова не попала в состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, почему Алину Пеклецову не включили в ростер национальной команды страны на сезон-2024/25.

«Безусловно, Алина ещё юниорского возраста, и к следующему сезону будет готовиться с юниорской командой. У нас всё строго по возрасту, и на моей памяти пока не было прецедентов, чтобы юниоры выступали в основном составе. Да, они принимали участие в чемпионатах мира и Европы, но тренировались, как правило, со своими сверстницами», — приводит слова специалиста Sport24.

18-летняя спортсменка на заключительном этапе Кубка России в Кировске сенсационно выиграла масс-старт, почти на минуту опередив ближайшую преследовательницу Веронику Степанову.

Ранее Вокуев был включён в состав сборной России по лыжным гонкам.