RT в Telegram
Подпишись

Сорин объяснил, почему Пеклецова не попала в состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, почему Алину Пеклецову не включили в ростер национальной команды страны на сезон-2024/25.
Сорин объяснил, почему Пеклецова не попала в состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон
  • РИА Новости

«Безусловно, Алина ещё юниорского возраста, и к следующему сезону будет готовиться с юниорской командой. У нас всё строго по возрасту, и на моей памяти пока не было прецедентов, чтобы юниоры выступали в основном составе. Да, они принимали участие в чемпионатах мира и Европы, но тренировались, как правило, со своими сверстницами», — приводит слова специалиста Sport24.

18-летняя спортсменка на заключительном этапе Кубка России в Кировске сенсационно выиграла масс-старт, почти на минуту опередив ближайшую преследовательницу Веронику Степанову.

Ранее Вокуев был включён в состав сборной России по лыжным гонкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить