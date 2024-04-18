Сорин объяснил, почему Пеклецова не попала в состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон
- РИА Новости
«Безусловно, Алина ещё юниорского возраста, и к следующему сезону будет готовиться с юниорской командой. У нас всё строго по возрасту, и на моей памяти пока не было прецедентов, чтобы юниоры выступали в основном составе. Да, они принимали участие в чемпионатах мира и Европы, но тренировались, как правило, со своими сверстницами», — приводит слова специалиста Sport24.
18-летняя спортсменка на заключительном этапе Кубка России в Кировске сенсационно выиграла масс-старт, почти на минуту опередив ближайшую преследовательницу Веронику Степанову.
Ранее Вокуев был включён в состав сборной России по лыжным гонкам.