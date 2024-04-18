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Вокуев включён в состав сборной России по лыжным гонкам

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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала состав сборной на следующий сезон.
Вокуев включён в состав сборной России по лыжным гонкам
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте ФЛГР, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Иван Якимушкин вошли в предварительный состав группы Юрия Бородавко на сезон‑2024/25. Также в группу включён Ермил Вокуев.

Напомним, что Ермил одержал победу в индивидуальной гонке на 10 км и прервал серию побед Большунова в личных гонках, которая насчитывала 23 старта.

Ранее бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что российская лыжница Юлия Ступак продолжит спортивную карьеру.

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