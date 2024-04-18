Вокуев включён в состав сборной России по лыжным гонкам

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала состав сборной на следующий сезон.

Как сообщается на сайте ФЛГР, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Иван Якимушкин вошли в предварительный состав группы Юрия Бородавко на сезон‑2024/25. Также в группу включён Ермил Вокуев.

Напомним, что Ермил одержал победу в индивидуальной гонке на 10 км и прервал серию побед Большунова в личных гонках, которая насчитывала 23 старта.

Ранее бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что российская лыжница Юлия Ступак продолжит спортивную карьеру.