Фигуристка Талалайкина ответила на слова Тарасовой

Известная фигуристка Мария Талалайкина, объявившая о завершении карьеры, ответила на жёсткое высказывание Татьяны Тарасовой о ней.

«Извините, я не хочу в это лезть. Я каталась, наслаждалась каждой тренировкой и стартом. И делала это только для себя, вот и всё. Мне многие говорили, что не получится и я не смогу. Просто делала и делаю то, что мне доставляет удовольствие. Спасибо», — приводит слова Талалайкиной «Спорт-Экспресс».

Заслуженный специалист, комментируя уход фигуристки из профессионального спорта, подчеркнула, что не запомнила её как девушку, которая могла помочь сборной России.

Ранее Тарасова изъявила желание, чтобы в будущем Бах лично награждал россиян за победы.