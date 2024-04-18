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Песьяков выступил против расширения ворот и применения VAR в футболе

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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о возможном изменении размера ворот и применении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе.
Песьяков выступил против расширения ворот и применения VAR в футболе
  • РИА Новости

«Отрицательно отношусь к изменениям размера ворот. И так в футболе делают всё для того, чтобы забивалось больше. Та же линия офсайда. Что бы ещё изменил? Отменил бы VAR. Ну или из VAR оставил бы только линию офсайда, остальное на усмотрение арбитра», — цитирует Песьякова «Спорт-Экспресс».

В январе 2024 года известный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон предложил увеличить размер футбольных ворот.

Ранее стало известно, что в футболе за затяжку времени вратарём могут начать назначать угловые или ауты.

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