ESPN: в футболе за затяжку времени вратарём могут начать назначать угловые или ауты

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал новый протокол ограничения времени владения мячом для вратарей.

Лиги получат предложение провести тест двух различных методов смены владения мячом при задержке голкипером игрового времени: либо будет назначен угловой, либо — аут в пользу соперника, сообщает ESPN.

Согласно новому регламенту, вратарям будет разрешено удерживать мяч в руках не более восьми секунд.

Тестирование новых правил будут проводиться на протяжении сезона‑2024/25.

Ранее в ФИФА заявили, что сообщения о введении синей карточки на элитном уровне неверны и преждевременны.