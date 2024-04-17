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ESPN: в футболе за затяжку времени вратарём могут начать назначать угловые или ауты

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал новый протокол ограничения времени владения мячом для вратарей.
ESPN: в футболе за затяжку времени вратарём могут начать назначать угловые или ауты
  • Gettyimages.ru

Лиги получат предложение провести тест двух различных методов смены владения мячом при задержке голкипером игрового времени: либо будет назначен угловой, либо — аут в пользу соперника, сообщает ESPN

Согласно новому регламенту, вратарям будет разрешено удерживать мяч в руках не более восьми секунд. 

Тестирование новых правил будут проводиться на протяжении сезона‑2024/25.

Ранее в ФИФА заявили, что сообщения о введении синей карточки на элитном уровне неверны и преждевременны.

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