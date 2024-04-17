ESPN: в футболе за затяжку времени вратарём могут начать назначать угловые или ауты
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Лиги получат предложение провести тест двух различных методов смены владения мячом при задержке голкипером игрового времени: либо будет назначен угловой, либо — аут в пользу соперника, сообщает ESPN.
Согласно новому регламенту, вратарям будет разрешено удерживать мяч в руках не более восьми секунд.
Тестирование новых правил будут проводиться на протяжении сезона‑2024/25.
Ранее в ФИФА заявили, что сообщения о введении синей карточки на элитном уровне неверны и преждевременны.