Фетисов назвал беспределом отстранение россиян от международных соревнований

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Считаю, что мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось. Странная история, которая касается международной ситуации, где попирается всё. Полный беспредел!» — сказал Фетисов «СЭ».

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Фетисов заявил, что припечатал бы к борту главу МОК при встрече.