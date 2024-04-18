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Фетисов назвал беспределом отстранение россиян от международных соревнований

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Фетисов назвал беспределом отстранение россиян от международных соревнований
  • РИА Новости

«Считаю, что мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось.  Странная история, которая касается международной ситуации, где попирается всё. Полный беспредел!» — сказал Фетисов «СЭ».

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Фетисов заявил, что припечатал бы к борту главу МОК при встрече.

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