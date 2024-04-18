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Ефимова дала оценку словам Винер о «команде бомжей без флага и гимна»

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Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением о высказывании президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая резко высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.
Ефимова дала оценку словам Винер о «команде бомжей без флага и гимна»
  • РИА Новости

«Команда бомжей, иноагенты»… Видела, читала. Было смешно. Сколько лет мы выступаем не под флагом России? Но именно сейчас мы стали «бомжами». Мне скажут, что сейчас другая ситуация? Тем более нужно ехать на Олимпиаду, она призвана объединять людей», — сказала Ефимова «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Ефимова примет решение о получении нейтрального статуса летом.

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