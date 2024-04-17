Ефимова примет решение о получении нейтрального статуса летом

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова примет решение о нейтральном статусе для выступления на Олимпиаде 2024 года в Париже летом.

«Ещё рано (принимать решение о получении нейтрального статуса. — RT). Не собиралась принимать его после чемпионата России. Летом будут старты, и от них я буду отталкиваться», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

На чемпионате России Ефимова завоевала две бронзовые награды: на дистанции 50 м и 100 м брассом.

После первенства страны она выступит на международных соревнованиях в Боснии и Герцеговине.

Ранее сообщалось, что Ефимова осталась недовольна стартом на чемпионате России по плаванию.