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Ефимова примет решение о получении нейтрального статуса летом

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Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова примет решение о нейтральном статусе для выступления на Олимпиаде 2024 года в Париже летом.
Ефимова примет решение о получении нейтрального статуса летом
  • РИА Новости

«Ещё рано (принимать решение о получении нейтрального статуса. — RT). Не собиралась принимать его после чемпионата России. Летом будут старты, и от них я буду отталкиваться», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

На чемпионате России Ефимова завоевала две бронзовые награды: на дистанции 50 м и 100 м брассом.

После первенства страны она выступит на международных соревнованиях в Боснии и Герцеговине.

Ранее сообщалось, что Ефимова осталась недовольна стартом на чемпионате России по плаванию.

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