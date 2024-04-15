Чемпионка мира Юлия Ефимова осталась недовольна стартом на чемпионате России по плаванию.

«В предварительных заплывах всё прошло намного легче, да и старт, как я предполагаю, как обычно, у меня не очень получился. Результат не очень, но ничего страшного», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

На дистанции 50 м брассом Ефимова заняла третье место.

Первой стала Татьяна Белоногофф, второе место заняла Евгения Чикунова.

Чемпионат России по плаванию продлится до 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Федерация плавания России не будет мешать Ефимовой в получении нейтрального статуса.